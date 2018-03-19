Şu An Dünyada En Çok Konuşulan 10 Şey

Dünyanın şu anda en çok konuştuğu 10 gündemi sizler için listeledik.

Pazartesi gününden genel olarak pek de hoşlandığımız söylenemez. Yeni bir haftanın başlayıp tatil gününe en uzak günün olması, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Mart ayının da sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Business Insider, dünya gündemine meşgul eden en önemli 10 şeyi paylaştı. Aralarında beklediğiniz gibi bir de Türkiye-Suriye meselesi bulunuyor. Bakalım, 2018 Mart ayında en büyük gündemler nelermiş:

1- Özel danışman Robert Mueller, ABD Başkanı Donald Trump’a bazı sorular yöneltti. Bu sorulardan kısa bir süre sonra, Trump Rusya soruşturmasının kapatılmasını istedi.

2- Çin’in başkanı Xi Jinping’in önemli bir müttefiki olan Wang Qishan, Çin’in başkan yardımcısı olarak seçildi.

3- İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması olarak adlandırılan Brexit’in ardında bir Rus ajanının olduğu konuşuluyor.

4- Rusya’da düzenlenen seçimlerde Putin, dördüncü kez başkan seçildi. Amerika tarafından seçimlere müdahale edilmekle suçlanan ülke, kendi seçimlerinde yabancı hackerlar tarafından saldırıya uğradıklarını iddia etti.

5- Filipin Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yönetimine tepki göstererek organizasyondan çekilme kararı aldığını duyurdu.

6- Facebook’un veri ihlali gün yüzüne çıktı. 2016 Trump kampanyasında çalışan bir veri firması, 50 milyon Facebook kullanıcısının özel bilgilerini yasal olmayan bir şekilde topladığı anlaşıldı.

7- Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’i ele geçirdi. Yabancı ülkelerin en büyük endişesi, sivil halkın zarar görmesi olarak açıklanıyor. Özellikle Suriye, Türkiye’nin 280 sivil vatandaşı öldürdüğünü bildirdi. Ortaya çıkan görüntüler bunun tam aksini bizlere gösteriyor. Terör örgütlerinin sivil halkı tehdit ederek Türk askerine karşı siper ettikleri görülüyor.

8- Apple, kendi ekranlarını geliştiriyor. Bloomberg’e göre Apple, Kaliforniya’da kendi ekranlarını üreten gizli bir üretim tesisine sahip.

9- Trump, Tayvan ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın gündeminde, Çin’in yaptığı “askeri baskı” tehdidi bulunuyor. ABD ve Tayvanlı yetkililer Çin’i kızdırmak için görüşmeler yapıyorlar.

10- Dünyanın en zeki insanlarından biri olan Stephen Hawking hayatını kaybetti. Hawking’in son araştırma makalesi ise paralel evrenlerin keşfine yol açabilir. Ölümünden 10 gün önce gönderilen yazı, diğer evrenlerin gerçek olup olmadığını nasıl test edebileceğimizi anlatıyor.

Dünya genelinde insanların gündemi şu an için bu şekilde. İlerleyen dönemde daha az zıtlaşmanın ve daha çok yeni keşiflerin olduğu gündemlerde görüşmek üzere.