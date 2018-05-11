İşinizi Gücünüzü Bırakıp Silmeniz Gereken 7 Chrome Eklentisi

Geçtiğimiz 2 ay içerisinde 100 binden fazla Chrome kullanıcısının kredi kartı bilgilerini çalan bu Chrome uygulamalarını derhal tarayıcınızdan silmeniz gerekiyor.

"Altı üstü eklenti canım ne olacak?" mantığı ile çoğu zaman tarayıcımıza kurduğumuz eklentilere dikkat etmiyoruz. Öyle görünüyor ki Chrome'un resmi eklenti platformu olan Chrome Web Mağazası (Chrome Web Store) dahi bu tip zararlı uygulamaları atlayabiliyor.

Siber dünyadaki güvenlik açıkları konusunda çalışmalar yapan araştırmacılar, yayınladıkları raporda mart ayından itibaren 100.000'den fazla kullanıcının bilgilerinin çalındığını belirtti. Tarayıcınızda yaptığınız bütün işlemleri harf harf kayıt altına alan bu tip eklentiler, herhangi bir siteye kredi kartı bilgilerinizi girerek alışveriş yaptığınız anda bilgilerinizi hortumluyor.

Dilerseniz hemen listemize geçelim; eğer bu eklentileri kullanıyorsanız her birini silerek güvenliğinizi tekrar sağlamanızı öneririz.

Nigelify (25.000 kişi indirdi)

PwnerLike (9.000 kişi indirdi)

Alt-j (Bir günden kısa sürede silindi, istatistik alınamadı)

Fix-case (Bir günden kısa sürede silindi, istatistik alınamadı)

Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup (Bir günden kısa sürede silindi, istatistik alınamadı)

Keeprivate (Bir günden kısa sürede silindi, istatistik alınamadı)

iHabno (9 Mayıs'ta çıkış yaptığı gün silindi, istatistik alınamadı)

Yukardaki eklentilerin tamamı Google Web Mağazası'ndan silindi. Buna karşın halen bu eklentiler sizde mevcutsa, bilgi güvenliğiniz için derhal kaldırmanız lehinize olacaktır.