Stres atmak için bir zamanların en çok kullanılan materyalleri arasında bulunan stres topunun yeni versiyonu olan stres çarkı, şimdilerde oldukça popüler.

Hiç karşılaştınız mı bilmiyorum, şu sıralar herkesin elinde stres çarkı denilen yeni nesil stres topu var. Fırıl fırıl dönen bu çarkı sadece yetişkinler değil, çocuklar da kullanıyorlar.

İçindeki bilye sayesinde dönen bu çark, merkezindeki rulmandan tutularak çevriliyor ve 30 saniyeden 4 dakikaya kadar kendi ekseni etrafında dönüyor. Merkezi dışında kalan rulmanlar ise aslında yedek olarak düşünülmüş. Eğer merkezdeki yıpranmadan dolayı bozulursa diğer rulmanları çıkartıp merkeze tekrar takabiliyorsunuz. Yedek rulmanlar gres yağı ya da yağ çözücü bir madde içinde 15 dakika bekletilerek temizleniyorlar. Çarkların kullanıldıkça hızlanması sebebiyle sürekli yağlamamaya da özen gösterin.

Özellikle son 6 aydır yurt dışında çok popüler olan stres çarkı, yakın bir zaman önce de ülkemize giriş yaptı fakat ne giriş! Fiyatı 6 ila 42 TL arasında değişen bu ürüne internette ufak bir arama yaparak ulaşabilirsiniz.