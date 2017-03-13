Su Damlacıkları Üzerinde 3 Boyutlu Dokunmatik Ekran Yapıldı!

Su damlacıkları üzerine tutunabilen ışıkla kontrol edilebilir ekran yapıldı. Gelecekte kullanılabilecek teknolojilerin sayısı bir hayli fazla olacak gibi gözüküyor.

Günümüzde ekranlar çok fazla gelişti. Hatta o kadar fazla gelişti ki, bu gelişim insan gözünün görebileceğinin önüne geçti. Bu gelişimin ardından insanoğlu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile derinliği olan görüntülere geçmeye başladı. Bu sektörün henüz çok başında olsak da gelecekte bu gözlüklerin sıradan bir eşya olacağını düşünüyorum. Bütün bu gelişmeler olurken teknoloji hiçbir zaman geri adım atmıyor.

Tasarımcı Joanie Lemercier tarafından geliştirilen yeni sistemle birlikte, sis ve ışık birleştirilerek, belirli bir hacimi olan 3 boyutlu ekran yapıldı. Üstelik bu ekranı el hareketlerinizle kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin, ekranı ikiye bölmek için sisin içine elinizi sokup ayırmanız yeterli.

Henüz çok yeni bir teknoloji olsa dahi Iron Man’de gördüğümüz teknoloji gerçek olacakmış gibi gözüküyor. Joanie Lemercier, bu teknolojiyi “Gerçek hacimsel projeksiyon” olarak adlandırıyor. Lemercier, bu teknolojinin şu anda 12 metre genişliğine ve 80 cm derinliğine ulaşabileceğini açıkladı, ayrıca teknolojinin gelişimine göre bu boyut sınırının gelecekte artabileceği hatta sınırının ortadan kalkabileceğini de belirtti.

Bu tarz gösteri hologramlarının günümüzde bulunduğunu ancak bu sistemin çok nadir, sanat ve müzik dünyasında gözüktüğünü açıklayan Lemercier, teknolojiyi erişilebilir hale getirmek istediklerini belirtti.