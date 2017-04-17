Su Damlalarıyla Oluşturulan Harika Sanat Eseri

Yetenekli ressam Adam SB, pürüzsüz yüzeye bıraktığı su damlalarıyla nefis bir sanatsal çalışma ortaya koyuyor.

Adam SB, kanalında çoğunlukla portre, graffiti, üç boyutlu çizim videoları paylaşan bir YouTuber. Hızlandırılmış video tekniğiyle hazırladığı videosundaki bu sudan oluşturduğu sanatsal çalışma ise izleyenlere huzur verir nitelikte.

Sadece bitmiş halini görsek suyla yapıldığını düşünmeyeceğimiz eser öncelikle büyük su damlalarının zemine küçük bir vakumlu kalem yardımıyla yerleştirildikten sonra, küçük damlalarla tamamlanıyor. İnsanın izledikçe izleyesi gelen videoda suyla oluşturulan çalışmadan esinlenip, siz de kendi su sanatınızı yaratabilirsiniz!