Su Jeti ile Kaymak Gibi İkiye Bölünen 4K Kamera

Bir 4K kameranın kağıt gibi ikiye bölündüğü, garip şekilde tatmin eden video.

YouTube'da 'test videoları' konusunda pek çok enteresan kanal bulunmakta. Bunlar içinde en popüler olanları genellikle, -özellikle son zamanlarda- hidrolik pres makineleri.

Fakat hidrolik pres makineleri gibi 'yok edici' güce sahip olan farklı şeyler de mevcut. Bunlardan biri de su jetleri. Suyun basıncının korkunç gücünü kullanan bu makineler, önlerine çıkan hemen hemen her şeyi sanki bir makasın kağıdı kestiği gibi kesip geçmekte. What's Inside adlı YouTube kanalı da bu makineyi en sık kullanan kanallardan. Kanalın yeni videosunda ise su jetinin son kurbanı, 4K video kamera.