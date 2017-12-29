Dondurucu Soğukları Bu Muhteşem Donan Kabarcıklarla Çıkarın

Dondurucu soğuklarda yapacağımız eğlence türleri bir hayli azalıyor. Bugün sizlere bu soğuklarda eğlenmenizi sağlayacak donan kabarcıkları sunuyoruz.

Ocak ayına girmemize yalnızca 2 gün kaldı. Bu günün ardından 2018’e kucak açacağız. 2018’in bize ne gibi yenilikler getireceğini şu anda kestirmek güç olsa da, son günlerde havaların da soğuması ile birlikte herkeste bir kar telaşı başladı. Dondurucu soğukların en güzel detayları arasında gösterilen kar,(en azından İzmir’li olan bizler için durum bu şekilde) ilk yağdığı gün muhteşem şehir manzaralarına sahip olabiliyor.

Peki, kardan bile daha güzel olabilen donan kabarcıklarla oynamak ister miydiniz? Ülkemizin en soğuk bölgelerinden bile daha soğuk Kanada gibi ülkelerde bu soğukların tadı daha farklı şekilde çıkartılıyor.. Bu bölgelerde karın çok büyük bir önemi yok. Buradaki kardeşlerimiz daha çok bu soğuk havalarda yaptıkları donan kabarcıklarla mutlu oluyorlar.

Kanada, Alberta’da buna benzer bir şey yapıldı. Chris Ratzlaff tarafından paylaşılan bir video, su, bulaşık detarjanı, tuz ve mısır şurubu ile yapılan bu kabarcıkların ne kadar muhteşem olduğunu gösteriyor.

Bu malzemeleri kullanıp bir pipet yardımı ile çıkardığınız kabarcık anında donuyor ve bu sayede buzdan yapılma bir küpün sahibi olabiliyorsunuz. Bu donma olayını yüksek çözünürlüklü bir videoda izlediğinizde ise doğanın ne kadar muhteşem bir yer olduğunu bir kez daha göreceksiniz.

Peki, sizler bu yılbaşından ne yapacaksınız? Şöyle muhteşem kardan adamlar yapıp soğuğun tadını çıkarmak güzel olmaz mıydı?