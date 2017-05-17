Su Kalitesini Kontrol Eden Robotik Balık Üretildi

Yüzerken su kalitesiyle ilgili bilgi toplayan bir robotik balık üretildi.

Deniz canlılarının herhangi bir atığa maruz kalıp kalmadığını kontrol eden robotik balığı çok yakında denizlerimizde görebiliriz. Bu robotik balık suyun kalitesini pH derecesinden anlamakta. Robotik balık, Madrid Teknik Üniversitesi ve Florence Üniversitesi tarafından polikarbonat ve lateks kullanılarak imal edildi. Bu robotik balığın balık çiftliklerinde kullanlması planlanmakta.

Üzerinde özel pH sensörleri bulunan bu robotik balık asidik ve kirli alanları tespit edebildiği gibi yine üzerinde bulunan otonom sistem sayesinde tehlilkeli gördüğü alanlara doğru yüzerek detaylı kontroller yapabilmekte.

Robotik balığın üretildiği balık şekliyle daha iyi yüzebildiğini, bu şeklinin diğer balıklar üzerindeki stresi azalttığını belirten Giovanna Marrazza şimdilik prototip olan projesini yatırım alarak geliştirme amacında.