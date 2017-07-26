Su Kirliliğini Ölçen Modüler Robot Geliştirdiler

İsviçreli araştırmacılar su kirliliğini ölçmek için fiziksel, kimyasal ve biyolojik sensörleri bulunan bir modüler robot geliştirdiler.

Su kirliliğini ölçmek için kullandığımız bazı yöntemler var, fakat İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden ve diğer kurumlardan bazı araştırmacılar, su kirliliğini ölçebilmek için yılan balığından esinlendikleri bir modüler robot geliştirdiler. Her modüler parça farklı bir sensör içeriyor, böylece farklı ortamlardaki biyolojik duruma göre farklı tip sensörler kullanmak mümkün oluyor.

Belki ilginç gelebilir ancak modüllerin içerisinde farklı durumlarda farklı tepkiler veren deniz canlıları da var. Örneğin bir modülün içinde civaya maruz kaldığında ışık üreten bir bakteri var. Bir başka modülde, toksin varsa birbirine dokunmayı reddeden balık hücreleri yerleştirilmiş elektrotlar bulunuyor. Ayrıca hareketleri sudaki toksin miktarını gösteren Daphnia'lar da bir başka modüle koyuldular.

Geliştiricelerin açıklamalarına göre robot pervane ile değil, gerçek bir yılan balığı gibi ilerliyor. Topladığı verileri anlık olarak uzaktaki bir bilgisayara gönderebiliyor. Daha önceden belirlenmiş rotalarda ilerlese de duruma göre kendine yeni bir rota belirleyebiliyor. Örneğin bir yerde fazla toksin tespit ettiğinde oraya doğru ilerleyebiliyor.

Araştırmacılar, fiziksel ve kimyasal sensörleri test etmenin kolay olduğunu söylüyorlar. Ancak biyolojik canlıların kullanıldığı modüllerin test edilmesinin ve gerçek hayatta nasıl tepkiler vereceklerini anlamanın zor olduğunu belirttiler.