Gelecek Ay Dünya'nın Sonu Olacağı İddia Edildi!

David Meade adlı komplo teorisyeni, Giza Piramitleri'ndeki yazıtlarda da geçtiği idda edilen X Gezegeninin gelecek ay Dünya'yı etkilemeye başlayacağını ve Dünya'nın sonunun başlangıcı olacağını iddia etti.

2003'de, 2012'de ve 2015'de iki kez gerçekleşeceği söylenen kıyametleri hatırlıyorsunuzdur. Hepsi Güneş sistemimizdeki 9. gezegen olduğu ve Neptün'ün arkasında saklandığı için(!) görülmediği idda edilen "X Gezegeni"nin Dünya gezegenine olan yıkıcı etkilerinden dolayı gerçekleşecekti. Tam diyorduk ki 2016 yılı kıyametsiz geçti, heralde 2017 de kıyametsiz geçecek, David Meade isimli komplo teorisyeni-yazar bizi şaşırtmadı ve 20-23 Eylül arasında yine aynı sebeple kıyametin başlayacağını iddia etti. Ancak NASA'ya göre bunu destekleyen bir şey ortada yok.

"Olası X Gezegeni- NASA'nın iddiaları araştırırken olası bir 9. Gezegenin üzerine yaptığı model"

Komplo teorisyenleri çoğunlukla NASA'nın X Gezegeni'nin varlığını bildiğini ve toplumdan sakladığını düşünüyor. Ancak hiç bir bilimsel veri olmadan ortaya atılan aynı kıyamet teorileri tarih değiştirilerek ortaya sunuluyor. Dr. Damir Zarkhovic'e göre NASA'nın WF-9 isimli asteroid hakkında yayınladığı verilerin, aslında X Gezegeninden kopan bir parça olduğunu idda etmişti. Ancak 2016 yılında Dünya'ya çarpacağı idda edilen ve "X Gezegeni" teorisyenlerini mutlu eden bu açıklamadan da bir sonuç gelmemişti.

"İddia edilene göre X Gezegeni'nin rotası ve Dünya'nın rotasıyla kesişimi"

Daha önce bu konuyla ilgili NASA araştırmalarından sonuçlarını göstererek net yalanlamalar yapmıştı. Eylül'de bir kıyamet geliyor mu bilmiyoruz (Zaten Meade'nin iddiasına göre hemen gezegen çarpışması gerçekleşmeyecek sadece Eylül ayında etkilerini hissetmeye başlayacakmışız) fakat bu işin tatsızlaşmaya başladığı kesin. Bakalım daha ne gibi kıyamet haberleri duyacağız.