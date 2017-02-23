Şu Sıralar Dünyanın En Popüler Olan Oyunu: Secret Hitler

Irkçı ve faşist olarak nitelendirebileceğimiz "Secret Hitler" oyunu, dünya çapında pek çok kullanıcıya ulaştı. Oyunda faşistler ve liberaller karşı karşıya geliyor.

Masa üstü oyunların keyfini çıkarma beceriniz Secret Hitler isimli tuhaf yapımla sınanabilir. Karşınızda kah güldüğünüz, kah durumunun vahametine ağladığınız bir yapım söz konusu.

Oyunda, giderek daha güçsüzleşen ilerici bir koalisyon, faşizme karşı savaşıyor. Eğlenceli bir parti oyunu gibi görünse de son derece garip etmenlerle donatılmış. Secret Hitler, bir dizi tasarımcı tarafından geliştirildi. Oyun, beş ile on oyuncuya destek veriyor. Komplo, aldatma ve manipülasyon, oyunun ana ögeleri.

Secret Hitler'in gelişimi, ilginç projelere gönüllü destek sağlayan Kickstarter tarafından 2015 yılında başlatıldı ve finans giderleri Kickstarter tarafından sağlandı. Dilerseniz oyunun kutulu bir kopyasını satın alabilirsiniz. Ancak oyunun yaratıcıları, kartları ve kuralları oyuncularının kendilerinin basmalarını ve özel koleksiyonlarını oluşturmalarını öneriyor. Oyuna başlamadan önce, oyunculara yüzü kapalı kartlar dağıtılıyor ve bunlar Faşistler ve Liberaller olmak üzere iki takım oluşturuyor.

Bir faşist oyuncunun Hitler olduğunu Hitler dışındaki faşistler biliyor ve liberaller de belli düzeyde erişime sahip. Liberallerin sayısı faşistlerin sayısından fazla ve oyunun başında kimin kim olduğu bilinmiyor. Liberallerin amacı faşistleri devirmek, faşistlerin amacı ise dünyayı kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek.

Faşistlerin, Liberal ekibin eksik noktalarını saptaması nispeten kolay. Örnek vermek gerekirse üçüncü turda kim Cumhuriyetçi Susan'a oy verdi sorusunu sormaları yeterli. Ya da “John, bu şekilde oy kullanmanı sana kim söyledi?” ibaresi kullanılıyor. Liberaller sayısı ile dengeyi koruyor. Eğer haksız yere suçlanıyorsanız karşınızdaki kişi faşist oluyor ve çoğu hakkını kaybediyor.