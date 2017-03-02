Şu Sıralar iPhone 7 Almak İstiyorsanız Bir Kez Daha Düşünün!

iPhone 8 ile yeni teknolojileri benimsemesi beklenen Apple'ın bu hamlesi iPhone 7 gibi kendi telefonlarını kullanan kullanıcıları üzebilir.

Bildiğiniz gibi mobil sektörü ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf Apple ve iOS taraftarıyken, bir diğer taraf Android tarafını tutuyor. Ancak bugün ki konumuz bu değil. Bu haberde iPhone'ların içerisinde oluşabilecek parçalanmadan bahsedeceğiz.

Apple’ın en son çıkardığı iPhone 7, daha önce ki Apple telefonları gibi çok beğenildi. Ancak, bu zamanda yeni bir iPhone 7 almak ne kadar mantıklı? Yakın bir zamanda iPhone 8’i tanıtmayı planlayan Apple, yeni telefonla beraber teknoloji değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor. Resmi açıklama yapılmasa da önemli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iPhone’larda bulunan Ligtning Port kaldırılacak ve yerine USB-C gelecek. Bu büyük bir yenilik. Üstelik telefon bu yenilik ile sınırlı kalmayacak. Yeni telefonun, kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Daha uzun pil ömrü, kablosuz şarj ve 3D ön yüz sensörü gibi özelliklerde iPhone 8 ile gelmesi beklenen yenilikler arasında.

Peki, bu kadar yenilik geldiği zaman eski iPhone’lara ne olacak? Bu kadar ciddi değişikliklerin oluşması iPhone 7 ve daha eski iPhone modellerinin zamanla gündemden düşmesine sebep olacak.

Bu durumda Apple, tüm iPhone kullanıcılarını yeni teknolojiye geçmeye zorlamış olacak. O yüzden yakınlarda iPhone almayı düşünüyorsanız, biraz daha dişinizi sıkıp iPhone 8’i beklemenizi öneririm.