Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamaya Çalışan Adam

Son zamanlarda artan "Dünya düzdür, yuvarlak değil" teorilerinden yola çıkarak dünyanın düz olduğuna inanan arkadaş, kendi teorisini kanıtlamaya çalışıyor.

Bilimin sağladığı imkanlar doğrultusunda bugün öğrenmek istediğimiz birçok şeyi kolaylıkla bulabiliyoruz. Dünya'nın da şeklinin küresel olduğu bilim tarafından kanıtlandı. Üstelik bu kanıtlama tek bir kaynak tarafından da gerçekleştirilmedi. Fakat görünüyor ki bazı insanlar bu bilgiyi kabul etmiyor.

Indy100 raporlarına göre, Düz Dünya komplo teorisyeni D. Marble, "Biz bir yalanla yaşıyoruz ve gezegenimiz tamamen düz" dedi.

Bu gülünç durum üzerine teorisini açıklamak için Marble, seyahatlerini videoya çekti. Vidolarını diğer insanları da haberdar etmek için YouTube'a yükledi.

Kuzey Carolina'dan Seattle'a olan uçak seyahati boyunca, pilotun uçağın burnunu "dünyanın eğriliğini telafi etmek" için daldırıp daldırmayacağını gözlemledi.

Marble açıklamasında: "23 dakika 45 saniyelik süre boyunca kaydettim. Bu ölçümler sayesinde uçak 203 kilometre mesafe katetti. Dünyanın küresel olduğu modelini açıklamak için eğrilik matematiğine göre, 5 millik eğriliğin tazmin edilmesi gerekiyordu. Göreceğiniz gibi ortada ölçülebilir bir eğrilik yok."

Marble, bilim insanlarının bu "doğru bilinen yanlış"ın etkisinden kurtulmaları ve gerçek doğruyu görmelerini istedi. Su terazisini de yere koyduğunda, merkezde duran su seviyesinin "Dünya'nın düz olduğu"nun kanıtı olduğunu da ekledi.

Diğer insanları da aynı deneyleri yapmaya davet eden Marble'ın teorisinin gerçekten ilginç olduğu ortada fakat kabul gören ve popüler bir teori değil.

Sıra dışı deneyine ilişkin açıklamasını izledikten sonra, izleyiciler bu video ve açıklamalar hakkında söyleyecek çok şeyleri buldular. Neredeyse hiçbirinin olumlu tepkiler olmadığını belirtelim.

Marble, Dünya'nın düz olduğuna inanıyor ve bu bilimle kesinlikle çelişiyor. Herkes istediğine inanmakta özgür fakat bazı bilimsel gerçekler (Dünya'nın küresel olduğu gerçeği gibi) kendi gerçeklerimizin önünde yer alıyor. Bu durumda da Marble'ın teorisi ancak "komplo teorisi"nden başka bir şey olmuyor.