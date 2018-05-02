Sualtı Robotları, Dünyanın En Büyük Ölü Bölgesini Keşfetti!

Umman Körfezi'nde dalış yapan sualtı robotları, dünyanın en büyük ölü bölgesini keşfettiler. Yüzeyin 1000 metre kadar altına inen robotlar, ölü bölgenin İskoçya büyüklüğünde olduğunu ortaya çıkardı.

Doğu Anglia Üniversitesi ve Umman Sultan Qaboos Üniversitesi’nden bilim insanları, varlığını daha önceden de bildikleri Umman Körfezi’ndeki ölü bölgede sualtı robotları ile sarsıcı bir keşif gerçekleştirdiler. Keşfe göre ölü bölge tüm İskoçya’dan daha fazla alanı kaplıyor ve üstelik büyümeye de devam ediyor.

Peki ölü bölge nedir?

Ölü bölge, iklim değişiklikleri ya da karadan gelen kimyasal atıklar nedeni ile oksijenin bulunmadığı bölgelerdir. Biz insanlar su altında nefes alamasak da okyanus ve denizlerdeki yaşamın devamlılığı, tıpkı karada olduğu gibi oksijene bağlıdır. Ölü bölgelerde herhangi bir oksijen varlığından söz edilemediğinden yaşam da bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırma lideri Dr. Bastien Queste, ‘’Araştırmalarımız, durumun aslında korkulandan daha kötü olduğunu ve ölü bölge alanının genişlediğini ve büyüdüğünü gösteriyor. Okyanus boğuluyor.’’ derken, ‘’Bu, gıda ve istihdam için denize güvenen insanlar açısından da korkunç sonuçlar doğuran gerçek bir çevresel sorun.’’ dedi.

Araştırmacıların Umman Körfezi’nde dalış gerçekleştirdiği sualtı robotları, yüzeyin 1000 metre kadar altına indi ve 8 aylık verileri topladı. Ölü bölgenin derinliğinin 200 ile 800 metre arasında değişiklik gösterdiğini ortaya çıkaran robotlar, İskoçya’dan daha büyük bir alanı kapladığını ve büyümeye devam ettiğini gözler önüne serdi.