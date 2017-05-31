Subaru BRZ STI 8 Haziran'da Duyurulacak!

Subaru, resmi Twitter hesabından STI kod adlı araba görseli paylaşılarak 8 Haziran'ı işaret etti. Arabanın Subaru BRZ STI olduğu düşünülüyor.

Subaru’nın yeni aracı BRZ STI’ın tanıtılacağı tarih duyuruldu. Subaru’nun resmi Twitter hesabından yapılan gönderide, yeni aracın arka tarafına yerleştirilmiş devasa kanat bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre araç 8 Haziran 2017’de tanıtılacak. Daha önce kamuflajlı görüntüleri ortaya çıkan aracın tam halini görmek için önümüzde yalnızca 8 gün kaldı.

Subaru, BRZ STI aracının ilk ipuçlarını Nisan 2015’te vermişti. New York Otomobil Fuarı’nda sergilenen araç, "BRZ STI Performance Consept" ismi ile sergilenmişti. Arka tarafta yer alan kuyruk, üretime hazır olan prototipin aynısı. Araç, son model araçlar gibi çok yüksek beygir güçlerine çıkmıyor. Zaten kimse BRZ STI’dan bu performansı beklemiyor. 2.0 litre hacimli 220 beygirden daha yüksek bir motor beklenmemekle birlikte en net bilgilerin 8 Haziran’da gelmesi beklenirken, aracın sınırlı sayıda mı yoksa standart üretime mi gireceği bilinmiyor. Subaru BRZ’nin Türkiye’de 188.990 TL’den satışa sunulması bekleniyor.