Subaru, Bell Helicopter ile vardığı anlaşma kapsamında Japonya Kara Kuvvetleri için BELL 412 EPI modeli üzerine geliştirilen Subaru Bell 412 EPX helikopterlerinin imalatını gerçekleştirecek.

Subaru Corporation ile Bell Helicopter, Japon Kara Kuvvetleri’nin kullandığı ve Bell firmasının ürettiği askeri amaçlı helikopter UH-1J’nin yerini alacak yeni helikopter için anlaşmaya vardı.

UH-X programı çerçevesinde, BELL 412 EPI modeli temel alınarak geliştirilen Subaru Bell 412EPX modelinin üretimi yapılacak. Geliştirilen 412EPX, zorlu doğa şartlarında Japonya Kara Kuvvetleri’nin (Japan Ground Self Defence Force) en önemli destekçisi olacak.

Subaru Aerospace Company Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Shoichiro Tozuka, “Subaru Bell 412EPX, Bell ile kurduğumuz ticari ilişkileri geliştirme adına önemli bir fırsat sağlayacak. Dahası, mevcut UH-1J helikopterinin yerine geçecek olan SUBARU BELL 412 EPX’in ilk teslimatlarını da 2022 yılında gerçekleştireceğiz. Teslim edeceğimiz bu yeni helikopterler, Japonya’nın savunmasında ve afet yardımlarında kullanılacak” diye konuştu.

Subaru Corporation, aynı zamanda, Japonya’nın Aichi bölgesindeki Handa şehrinde bulunan Handa Üretim Tesisi'nde büyük boy çift motorlu ticari uçak Boeing 777 ile orta boy ticari uçak Boeing 787'nin orta kanat kutularını ve Japonya Savunma Bakanlığı için deniz devriye uçağı (P-1) ile kargo taşıma uçağının orta kanat kutularını imal ediyor.