Subaru'nun Canavarı Sonunda Yenilendi 2018 WRX STI

Subaru, en sevilen ve performanslı modelleri olan WRX ve WRX STI'ı ailesi tamamen yenilendi.

Subaru'nun performans modellerinden WRX ve WRX STI modellerinin iç ve dış tasarımları tamamen yenilendi. Motor özelliklerinde bir değişikliğin olmadığı modeller oldukça iddialı görünüyor. Subaru, daha önce Impreza modelinin spor versiyonları olarak tanıtılan Impreza WRX ve Impreza WRX STI modellerinden Impreza ismini kaldırmaya karar verdi. İki modelin de yeniden tasarlanan ön tamponlarında daha büyük üst ve alt ızgaralara yer verilmiş. Dış görünümdeki vurgu yaratmak için eklenen port bagaj aparatlarının yanında, yeniden tasarlanan jantlar ile adaptif LED farlar dikkat çekiyor.

İç mekanda ise; her iki modelde malzeme kalitesi arttırılırken, yeni kapı açma kolları, bardak tutuculu arka kol dayaması göze çarpıyor. Opsiyon olarak sunulacak performans paketinde; kırmızı renkli fren kaliperleri, iyileştirilmiş Jurid marka fren balataları, Recaro marka 8 yönlü elektrikli koltuklar bulunacak. Subaru ayrıca içeriye gelen sesi azaltmak için kapılardaki ses izolasyonunu arttırmanın yanında kapılarda daha kalın camlar kullanmış.

Yeniden ayarlanmış süspansiyonlar, elektrik destekli direksiyon ve geçiş hisleri arttırılmış 6 ileri manuel şanzıman bu yeniliklerin arasında bulunuyor. WRX'te 2,0 lt'lik direkt enjeksiyonlu boxer motor 268 HP güç üretiyor. 6 ileri manuel şanzıman ve simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. CVT otomatik şanzıman opsiyon listesinde. WRX STI, beklendiği gibi WRX'in performans olarak bir seviye daha ilerisinde yer alıyor.

WRX STI'ın ön tekerleklerinde güçlendirilmiş monoblok 6 pistonlu fren kaliperleri, arka tekerleklerinde ise 2 pistonlu kaliperleri bulunuyor. WRX STI'ın kaputunun altında 305 HP güç üreten 2,5 lt'lik turbo beslemeli boxer motor yer alıyor. Subaru, WRX STI'da yine ralli tecrübelerinden yararlanıyor. Daha önce de kullanılan; çok fonksiyonlu dinamik araç kontrolü, aktif tork yönlendirmesi ve simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi yenilenen WRX STI'da yine kendine yer buluyor.