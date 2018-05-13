Subaru'nun İlk PHEV Aracı, 2019 Model Crosstrek Hybrid Olacak

Subaru'nun ilk plug-in hybrid aracıyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Subaru'nun Crosstrek (ülkemizde XV) adıyla bilinen modelinin PHEV versiyonu yakında yollarda olacak.

Büyük bir çoğunluğun aklında yüksek performanslı ralli araçları üreten bir marka olarak yer edinen Subaru, bu algıyı kırmak istiyor. Çevre dostu araç üretimine yönelen Subaru, ilk plug-in hybrid (PHEV) modelini 2019 yılında görücüye çıkaracak. Plug-in hybrid teknolojisini kullanan araçlar, benzinli ve elektrikli motoru bir arada kullanıp; yakıt olarak hem benzin hem de elektrik kullanabiliyor.

Subaru'nun ilk PHEV modeli "2019 Crosstrek Hybrid", Subaru'nun simgesi haline gelen dört silindirli boxer motor ve dört tekerlekten çekiş sistemini Toyota'nın hibrit teknolojisiyle birleştirecek. Aracın performansı ile ilgili detaylar henüz bilinmese de Subaru, off-road yaptığınız zamanlar dışında, şehir kullanımlarında aracın %100 elektrikle çalışacağını iddia ediyor.

Subaru Crosstrek'in PHEV versiyonu, sıradan bir Crosstek kullanmadığınızı hissettirmek için daha farklı bir tasarıma sahip olacak. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: Subaru'nun Crosstrek adlı modeli, ülkemizde XV adıyla satılıyor. Yani araç ülkemize geldiğinde XV Hybrid adına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bugüne kadar elektrikli araç üretme yolunda ciddi bir adım atmayan Subaru, 2014 yılında Crosstrek'in geleneksel hibrit teknolojisi kullanan bir modelini satışa çıkarmıştı. Şimdi hibrit teknolojisini bir adım öteye taşıyarak 'plug-in hybrid' araç üretecek olan Subaru'nun, ilk tam elektrikli aracını ise 2021 yılından önce çıkarması beklenmiyor.