Şubat Ayına Özel Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları

PlayStation Plus oyun koleksiyonunuza eklemek isteyeceğiniz, yalnızca Şubat ayında üyelere ücretsiz olarak paylaşılacak 6 oyunu sizler için listeledik.

PlayStation Plus üyelerine hiçbir ekstra ücret ödemeden edinebileceği 6 oyun paylaşılacak. Öncelikle bu oyunlara sahip olabilmek için PS + üyeliğinizin olması gerekiyor. PlayStation Plus üyeliğinde paylaşılan oyunların toplam fiyatları ile üyelik ücreti karşılaştırıldığında oldukça karlı gözüküyor. Ancak her oyundan zevk alan birisi değilseniz sizin için çokta avantajlı olduğunu söyleyemem.

Üyeliğinizi başlatmak için buradaki linke tıklayarak ödeme gerçekleştirmeniz gerekli. Yıllık üyelik 179.99 TL olup, bir yıl içerisinde sizlere toplam değeri bin TL’nin üzerinde oyun sunacaklarının garantisini veriyorlar. Ayrıca üyelere özel yapılan kampanyalarla istediğiniz oyunları çok daha ucuza alabilirsiniz. Sony, yaklaşık bir hafta sonra oynayabileceğiniz Şubat ayı PlayStation Plus oyunlarını duyurdu. PS4, PS3 ve PS Vita’ya gelecek olan oyunlara sahip olabileceğiniz gibi Ocak ayında paylaşılan oyunları da elde etmek için 6 Şubata kadar vaktiniz bulunuyor.

1 Şubat tarihi itibariyle PlayStation Store ana sayfasından indirimli oyunları görebilirsiniz. Yapılan açıklamaya göre bu ay 6 tane ücretsiz oyun paylaşılması planlanıyor. Playstation 4 için, PlayStation Plus üyelerine özel popüler olan Knack ve Rime oyunları paylaşılacak.

Üyelere özel diğer ücretsiz Şubat ayı paylaşımları ise şu şekilde;

Spelunker HD, PS3

Mugen Souls Z, PS3

Exiles End, PS Vita

Grand Kingdom, PS Vita ve PS4

Ayrıca yukarıda tanıtım videosunu paylaştığımız Starblood Arena oyununu, tüm PlayStation Plus üyeleri 6 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak edinebilecekler. PS VR kulaklık setiyle birlikte oynanan oyunda, farklı galaksilerdeki rakiplerimizle arenada karşılaşacağız. İlk bakışta oldukça zevkli bir oyuna benziyor.