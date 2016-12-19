Şubat’ta Galaxy S8 Bekleyenlere Üzücü Haber: Daha Çok Beklersiniz!

Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması beklenen Galaxy S8, görünüşe göre daha sonra çıkacak!

Samsung’un 2016 yılında baş belası olan Galaxy Note 7’nin sorununu yeni çözdüğünü belirtmiştik. Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi Note 7 sorunu Samsung’un Galaxy S8 tanıtımını ileri tarihe atma ihtimali ise iyice güçlendi.

Bu sebeple klasik olarak her sene Şubat ayının sonunda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi yerine Nisan ayında New York’ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtmayı planlayan Samsung, beklentilerde olduğu gibi çerçevesiz bir QHD ekran, aynı zamanda ihtimali düşse de Siri’ye rakip bir asistan ile gelebilir.

Aynı zamanda beklenenden daha pahalı bir fiyatla, 950 Dolar gibi oldukça yüksek bir meblağdan satışa çıkabileceği de söyleniyor. (S7 Amerika’da 750 Dolar’dan satışa çıkmıştı) Sonuç olarak hem daha geç hem de daha pahalı bir Galaxy S8 bizleri bekliyor gibi. Bakalım sonuç ne olacak.