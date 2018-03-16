Subway Surfers, 1 Milyar İndirmeye Ulaştı!

Şüphesiz birçoğumuz, sahip olduğumuz akıllı telefonlarda oyun keyfi yapıyoruz. Bu keyfin mimarlarından biri olan Subway Surfers'ın geliştiricilerinin yaptığı açıklamada bir milyar indirmeyi aştığı belirtildi.

Bitmek bilmeyen yollarda koştuğumuz, koşu tipi oyunların en bilindiklerinden bir tanesi şüphesiz Subway Surfers'tır. Bu oyunların popülerliği azalırken, bu tarzın öncülerinden bir tanesi, aynı zamanda haberimizin konusu olan Subway Surfers, Mayıs 2012'de piyasaya sürülmüştü. 15 Mart 2018 itibariyle, oyunu geliştiren SYBO ve Kiloo ekibi, oyunun Google Play Store içinde tam bir milyardan fazla indirme sayısına sahip olan ilk oyun olduğunu açıkladı.

Killo'nun CEO'su Per Jacob Møller, yaptığı açıklamada "Google Play platformunda dünyanın en büyük oyunu olmaktan heyecan duyuyoruz. 1 milyar indirmeyi aşmak tarihi bir başarıdır. Bu durumda tarih, yetenekli bir geliştirici ekibi olan ve SYBO ve Killo işbirliği tarafından yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

İlk çıkışından geçen birkaç yıl boyunca, Subway Surfers, sağlam bir büyüme yaşadı. Google Play ve App Store indirmelerine bakıldığında, 2015'te 350 milyon, 2016'da 330 milyon, 2017'de ise 400 milyona varan indirme sayısına sahip oldu ve geçen yılın en büyük mobil oyunu oldu.

SYBO ve Kiloo, oyunun hala 20 milyon günlük oyuncuya sahip olduğunu ve son yıllara ait sayıların halen takipte olduğunu belirterek, Subway Surfers bağımlılığının biteceğini düşünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda yüklü mü, halen Subway Surfers oynuyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.