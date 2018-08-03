Sudoku ve Bulmacanın Zeka Gelişimine Katkısı Yok

Sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyunların insan zekasına herhangi bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Oysa bu tür oyunların insanların zeka gelişimine katkısı olduğu ya da genel IQ seviyesini yükselttiği düşünülüyordu.

Kanada’daki Western Üniversitesi’nin Beyin ve Zeka Enstitüsü’nde yürütülen araştırmada, denekler iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün süresince zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, ikinci grup bu süre içinde hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı. Daha sonra bu iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayan grup ile hiç oynamayan grup, söz konusu testten benzer sonuçlar aldı. Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu çeşit oyunları oynamayanlardan daha iyi neticeler almadığını dile getirerek; bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve yeterli derecede uykunun daha önemli olduğunu belirtti.

Kaynak : http://www.diken.com.tr/sudoku-ve-bulmaca-zeka-gelistirmiyormus/

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