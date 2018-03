Suicide Squad 2’nin Çekim Tarihi ve Yeri Belli Oldu!

DC’nin beklediği izlenme sayısına ulaşmayan anti süper kahraman filmi Suicide Squad, ikinci filmle şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki sene çıkması beklenen yeni filmin çekim tarihi ve çekileceği yer belli oldu.

DC’nin hayal kırıklığı yaratan filmi Suicide Squad için yeni gelişmeler gerçekleşiyor. Omega Underground tarafından yayınlanan bir rapora göre yönetmen Gavin O’Conner, Suicide Squad 2 filmi için çalışmalara başlayacak. 2018’in sonbahar aylarında, muhtemelen Ekim’de Suicide Squad 2’nin çekimlerine başlanacağını açıklayan Omega Underground, Warner Bros.’un bu filmle 2016’da çıkan ve hiç beğenilmeyen ilk filmi hafızalardan sileceği açıklandı.

İngiltere’de Leavesden isminde 80 hektarlık bir alana sahip olan Warner Bros., bu alanı etkili kullanmak için pek çok film seti bulunduruyor. Daha önce Alien Covenant, King Arthur: Legend of the Sword, Wonder Woman, The Mummy, Kingsman: The Golden Circle, Darkest Hour, Paddington 2 ve Justice League gibi filmleri Leavesden stüdyolarında çeken Warner Bros., bunların dışında Harry Potter gibi efsanelere de bu stüdyoda hayat verdi.

Eleştirmen ve izleyiciler tarafından büyük eleştirilere maruz kalan Suicide Squad’ı Kanada’nın Ontario şehrindeki Pinewood Totonto stüdyolarında çeken Warner Bros., yeni filmde başka bir stüdyoya geçerek daha farklı bir film çıkarmak istiyor.

Yeni filmle alakalı çok sınırlı bilgi sunan DC, ilerleyen dönemde yeni bilgiler sunacaktır. Büyünün daha az olup, her karakterin kendini gösterebileceği bir film ile karşımıza çıkması beklenen Suicide Squad 2’nin oyuncu kadrosunda Joel Kinnaman, Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis gibi oyuncular var. Yeni filmde, bu isimler dışında yeni yıldız oyuncuların gelmesi bekleniyor.