Tarihi yarımadada yapılan her kazı hakkında bilgi sahibi olması gereken İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sultanahmet’te bulunan bir arsada uzun süredir yapılan kazı hakkında haberlerinin olmadığını söylediler.

İstanbul’un Fatih ilçesinde Basın İlan Kurumu’na ait bir bina, güçlendirme gerekçesiyle boşaltılmıştı. Daha sonra buranın bodrum katında tarihi kalıntıların tespit edilmesi üzerine güçlendirme işleminden vazgeçilmişti. Arsanın önemli bir bölümünün de Binbirdirek Sarnıcı’na denk geldiği tespit edildi.

Daha sonra Fatih Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) denetiminde binanın yıkılmasına karar verildi. Yıkılan binanın üzeri ise galvaniz ile dışarıdan görülmeyecek şekilde kapatıldı. Bunun kalıntıların zarar görmemesi için yapıldığı belirtilse de içeride tam olarak ne olduğu kamuoyuna hiçbir şekilde yansıtılmadı.

Buraya kadar ilginç şekilde gerçekleşen olaylar silsilesi, edinilen bir bilgi sonrası iyice gizemli bir hale dönüştü. Bu kısım Arkeoloji Müzesi’ne 500 metre mesafede ve kurumun burada yapılanlardan hiçbir şekilde haberi yok. Tarihi yarımadada yapılan her türlü kazı çalışmasından haberi olması gereken Arkeoloji Müzesi’ne Basın İlan Kurumu’ndan hiçbir bilgi verilmedi.

Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne buradaki kazı çalışmalarını soran fakat bir bilgilerinin olmadığı cevabını alan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, daha sonra Koruma Kurulu’na ihbarda bulunduklarını ve kendilerine şu şekilde cevap geldiğini söyledi: "Parselde kaçak kazı ve inşai fiziki uygulama olup olmadığı var ise çalışmaların durdurularak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ivedilikle müdürlüğümüze iletilmesi ve dilekçe sahibine bilgi verilmesi…’’

Basın İlan Kurumu’ndan Serhat Şahin’e ‘‘Kurumumuza ait söz konusu parsel üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kaçak kazı ve inşai uygulama olmadığı tespit edilmiştir’’ bilgisi gelmiş olsa da kalıntıların ne oldukları açıklanmadı.