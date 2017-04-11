Dünyanın İlk Hayvanının Hangisi Olduğu Bulundu!

Biyologların ve pek çok diğer bilim insanının yıllardır hemfikir olamadığı soru, nihayet cevap buluyor. Son yapılan araştırmaların terazinin kefesini kaydırdı.

Çizgi-film yapımcısı ve deniz biyolojisi uzmanı Steve Hillenburg, 1999'da Sünger Bob Kare Pantolonu yarattığında evrimsel biyoloji alanında en uzun süren tartışmalardan birinde yanlış taraf tutmuş olabilir.

Zoologlar on yıldan uzun süredir "Hayvan soy ağacının en eski kolu neydi?" sorusunun cevabını çözmek için çabalıyor. Süngerler mi yoksa deniz anaları mı? Bu sorunun cevabı, bilim insanlarının modern hayvanlardaki sinir sistemi, sindirim sistemi ve diğer temel organların nasıl geliştiğine ilişkin düşüncelerini önemli derecede etkileyebilir.

Şimdi, Vanderbilt Üniversitesi'nden evrimci biyologlar ve Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, bu gibi yaşam ağacı sorunlarını çözmek için özel olarak tasarlanmış yeni bir yaklaşım geliştirdi. Yeni yaklaşım 10 Nisan'da Nature Ecology & Evolution dergisi tarafından "Genomik araştırmalarda çekişmeli ilişkilerin çözümü bir veya bir avuç gen tarafından yönetilebilir" başlıklı bir makalede yayımlandı.

Yaklaşık bir yüzyıl boyunca bilim insanları, hayvan aile ağacını çeşitli organizmaların göreli karmaşıklığına dayandırdılar. Yapılarının basitliği nedeniyle süngerler, hayvan soylarının en erken üyeleri olarak kabul edildiler. Bu paradigma, genom devrimi ve artan sayıda türün DNA'sı hakkında büyük miktarda bilgi sağlanmaya başlandığında kaymaya başladı. Evrimci biyologlar, filogenomik adı verilen yeni bir alan yaratarak evrimsel ilişkileri yoğunlaştırmak ve yeniden tanımlamak için bu zengin bilgilerden faydalandılar.

Çoğu durumda, DNA verileri bu ilişkileri netleştirmede yardımcı oldu. Bununla birlikte bir takım örnek yoğunlaşan tartışmalara da neden oldu. 2008'de erken filogenomik araştırmalardan biri, hayvan krallığının en eski üyelerinin süngerler değil ctenophores olarak bilinen deniz anaları olarak tanımladı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan muazzam bir çalışmada, devam eden tartışma tetiklendi. Bu araştırmada, süngerlerin ilk hayvan olarak yerini desteklemek için bir dizi genetik veri hazırlandı.

Ancak son haftalarda modern teknolojiler verimli biçimde gerçekleşen analizler tipik olarak yüzlerce ile binlerce gen içeriyor. Araştırmacılar, her bir genin bir hipoteze ne kadar destek verdiğini belirledi(deniz anaları mı, süngerler mi). Ortaya çıkan farkı bir "filogenetik sinyal" olarak etiketlediler. Doğru hipotez, genlerin filogenetik sinyallerinin sürekli olarak lehte olduğu hipotezdir.

Bu şekilde deniz anası türünün süngerlere kıyasla hayvan türünün "ilk ortaya çıkış statüsünü” destekleyen çok fazla gene sahip olduğunu belirlediler. Kısacası Sünger Bob çizgi filminde Sünger Bob deniz analarını değil, deniz anaları Sünger Bob'u avlamalı.