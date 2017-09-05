İnternette yapılan IQ testleri insanların gerçek zeka seviyesini ölçmüyor. Araştırmacılar bunun için 3 farklı adım gerektiğini belirtti.

Bir kişinin beyin gücünü ölçmek için en az üç farklı sınavdan geçmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, IQ testi ismiyle internette dolaşan testlerin çok büyük bir kısmının yanlış olduğunu ve zekayı doğru bir şekilde yansıtmadıklarını belirttiler.

Yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan IQ testi, insanların zeka yaşını tespit etmek için kullanılır. Araştırmacılar, IQ testini yaparken beyin içindeki farklı bölge ve düşünce süreçlerinin kullanıldığını belirttiler. İnsanlar bu testte akıl yürütmeyi ve sözel becerilerini kullanarak ortalama bir puanın sahibi olurlar.

Dr. Highdield, “Bilişsel yeteneğe baktığınızda, onu üç bileşenden daha aşağısı ile test edemezsiniz” dedi. Kısa süreli bellek, mantık ve sözlü bileşenler olarak açıklanan bu üç farklı adımda, insanın zeka seviyesi doğru oranlarda ölçülebiliyor.

Bilim insanları yaptığı araştırmalarda, bulmaca gibi “beyin eğitimi” oyunlarının insanın genel performansını etkilemediğini de belirtti. Buna rağmen düzenli olarak bilgisayar oyunları oynayan kişilerde, akıl yürütme ve kısa süreli hafıza testlerinde bariz bir şekilde yüksek puan alındığı gözlemlendi. Ansiyete bozukluğu olan ve sigara içenler ise kısa süreli hafızada düşük puan aldılar.

İnternetin her köşesinde gördüğümüz IQ testlerinin çok büyük bir kısmı ne yazık ki sizin gerçek IQ seviyenizi belirlemiyor. Bunu öğrenmek için biraz daha çabalamak gerekiyor.