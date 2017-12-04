Google’ın sunduğu Slaytlar hizmeti ve bu Chrome eklentisi sayesinde, okulda ya da işte sunum yapmak çok daha kolay ve zahmetsiz. Çünkü her şeyi akıllı telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz.

Herkes hayatının bir aşamasında okulda ya da işte çeşitli nedenlerle sunum yapmak durumunda kalmıştır. Hatta iş hayatında çoğu kritik aşama, iyi bir sunum kabiliyetiniz varsa avantaja dönüşebilir.

Ancak sunum yapmak, bazı kişiler için baştan sona çile demektir. Topluluk önünde konuşma heyecanından tutun da muhtemel teknik aksaklıklara kadar her şeyin detaylı olarak planlanması gerekebilir. Heyecan durumunun tek ilacı konuya hakim olabilmek adına okumalar yapmak ve defalarca prova yapmaktır.

Diğer yandan sunum yaparken çözemeyeceğiniz sıkıntılarla da karşılaşabilirsiniz. Bilgisayarınız sunum yapacağınız ortamın donanımlarıyla uyum sağlamayabilir. Bu nedenle sunumunuzu başka bir bilgisayara aktarmak ve görsel efektlerden videolara çoğu şeyden vazgeçmek gerekebilir.

İşte bunun gibi teknik sorunları çözmek için sunumuzu Chrome tarayıcısı üzerinden açacağınız ve Google Drive hesabınıza bağlanan Slaytlar hizmetiyle aşabilirsiniz. Google Slaytlar, Microsoft Office Powerpoint üzerinden hazırlanan sunum dosyalarıyla (.ppt veya .pptx) tam uyumlu şekilde çalışır. Ancak bu sunumları bilgisayardan bağımsız bir şekilde ilerletmek için harici bir yönlendiriciye ihtiyaç duyarsınız.

Google Slaytlar uygulamasını akıllı telefonunuza indirmek için:

Bu aşamada ise Google Chrome tarayıcısı, mükemmel eklentilerinden birisiyle ön plana çıkıyor:

Melazyalı geliştirici Henry Lim tarafından oluşturulan eklenti, telefonunuzu sunum boyunca kumanda olarak kullanmanıza olanak tanıyor.

Tek yapmanız gereken eklentiyi kurduktan sonra aşağıdaki işlem sırasını takip etmek:

Öncelikle şuraya tıklayıp Chorme Web Mağazasından eklentiyi kurun.

Google Slaytlar’a gidin ve yapmak istediğiniz sunum dosyasını yükleyin/seçin.

Slaytın açık olduğu sayfanın URL’sini aşağıdaki gibi değiştirin:



docs.google.com/presentation/d/your_slide_id/ edit

docs.google.com/presentation/d/your_slide_id/ present



Yani URL sonundaki “edit” kelimesi yerine “present” yazın ve bekleyin.

docs.google.com/presentation/d/your_slide_id/ docs.google.com/presentation/d/your_slide_id/ Yani URL sonundaki “edit” kelimesi yerine “present” yazın ve bekleyin. Ardından,

Eklenti size bir bildirim içinde 6 karakterli kod gösterecek:

Bu kodu aynı zamanda slayt üzerindeki çubukta da görebilirsiniz: