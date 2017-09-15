Apple Yetkilisi, Face ID’nin Bilinmeyen Yönlerini Açıkladı!

12 Eylül’de iPhone X ve iPhone 8 modelleriyle birlikte tanıtılan Face ID, sahnede yaşattığı aksilikle gündemden düşmüyor. Olay her ne kadar Apple tarafından aydınlatılsa da, o an sahnede olan Apple yetkilisi soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Craig Federighi, teknoloji tarihine geçecek sunum hatalarından birini yapan Apple’ın üst düzey müdür yardımcılarından. Geliştirdikleri Face ID teknolojisinin ne kadar sağlam bir özellik olduğunu anlamaya çalıştığı sırada, çalışmayan Face ID yüzünden kriz atlatan yönetici görevine devam ediyor ve internet üzerinden kendisine gelen Face ID sorularını elinden geldiğince yanıtlamaya çalışıyor.

Öncelikle cevaplanan iki önemli sorunun sahibinin Craig Federighi’ye mail yoluyla ulaştığını belirtelim. Kendisi gene e-posta yoluyla aldığı cevabı Twitter üzerinden şu şekilde paylaştı:

"#FaceID hakkında #CraigFederighi'ye bir e-posta gönderdim ve bir yanıt aldım!"

Bir hırsızın iPhone X’umu alıp yüzüme tutup kaçmasını durumuna ne yapacağız?

Federighi bu soruya oldukça açıklayıcı yaklaşmış: “Eğer iPhone’nuna bakmazsan, kilidi de açılmaz” ayrıca “Elini uzatıp telefonu iki tarafındaki butonları tutarsan Face ID geçici olarak devre dışı kalır”

Elbette bu durumda hırzısın sizi kaçırıp bağlaması ve telefonu tutma imkanınızın olmaması da söz konusu. Telefonunuza bakmanız için baskı uygulayan biri varsa işkencelere katlanacak kadar da durumu abartacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle yetkilinin cevapları, en az sorular kadar şakayla karışık bir üslup içeriyor.

Ayrıca 5 kez peş peşe hatalı giriş yapılan bir Face ID tıpkı Touch ID’deki gibi devre dışı kalıyor ve tekrar açmanız için belirlediğiniz şifrenin girilmesi gerekiyor. Yani olurda bir iPhone X alırsanız ve bir hırsız elinizden alıp kaçarsa bırakın kaçsın. Nasıl olsa ekranı açamayacak.

Güneş gözlüğü ile Face ID’yi kullanabilir miyiz?

Federighi birçok güneş gözlüğü ile Face ID’yi kullanabileceğinizi söylüyor. Bu durumun görüntünüz algılayan kızılötesi ışınların gözlük camından da geçmesi sebebiyle mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

"Çoğu güneş gözlüğü, kızılötesi ışığın yeterince geçirmesine izin verir, çünkü Face ID gözlüklerin opak görünmesine rağmen gözlerini görebilir" diye cevap veren yetkiliye Face ID’yi test edene dek katılabiliriz.

Yaşadığı krizin ardından hem kendisinin hem de tanıttığı teknolojinin imajını düzeltmeye çalışan Federighi Craig’e sorularınız varsa kendisinin Twitter hesabı hemen şurada.