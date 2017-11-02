Bill Gates'in mavi ekran ve donan Surface kazalarına bir yenisi eklendi. Bu sefer Microsoft çalışanı, mecburen Google Chrome indirmek zorunda kaldı.

Günümüzde bir canlı yayın kazası gördüğümde aklıma ilk gelen firma Microsoft oluyor. Microsoft, yıllar boyunca düzenlediği pek çok konferansta başını belaya sokmuş bir firma. Şirketin kurucusu Bill Gates başta olmak üzere şirketin bir ruhu olmaya başlayan bu tarz kazalara bir yenisi eklendi.

Daha önce Bill Gates’in sunumunda mavi ekran hatası yaşayan işletim sistemi ve Surface’in ilk tanıtıldığı sırada bilgisayarın donma sorunu yaşaması, şirketin en doruk noktaları olarak gösteriliyordu. Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya çıkartılan yeni Microsoft hatası ise bu iki hataya denk gelecek türden.

Normalde Microsoft hata da yapsa kendi yağında kavruluyordu. Geçtiğimiz Eylül ayında Microsoft geliştiricileri için düzenlenen Ignite konferansında ise Microsoft’un tarayıcılarının altından kalkamadığı bir olayda Microsoft çalışanı Michael Leary’nin bilgisayara hızlıca Google Chrome indirdiğini görüyoruz.

Kullanıcılara, dataları Microsoft Azure üzerinden nasıl taşıyabileceklerini aktaran Leary, aktarmayı bir türlü sağlayamayınca son çare olarak Google Chrome’un sayfasına giderek tarayıcıyı indirmeye karar veriyor. YouTube üzerinden yapılan canlı yayın sırasında ortaya çıkan bu durum, hem Leary’nin kahkahaları hem de salondaki izleyicilerin alkışlarıyla daha renkli bir hale geliyor.

Olaylar 37. dakika, 25. saniyeden sonra başlıyor.

Anlayacağınız dostlarım, Microsoft’un nur topu gibi yeni bir canlı yayın kazası var. Şirketin en büyük rakiplerinden birisi olan Google’dan yardım alması, son yıllarda yapılan en büyük kazalardan birisi olarak gösteriliyor. Peki, Leary’nin yerinde siz olsanız ne yapardınız?