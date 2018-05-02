Samsung Galaxy A6 ve A6 Plus'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Samsung, giriş seviyesi akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesini bekleyen kullanıcılar için Samsung Galaxy A6 ve A6 Plus'u duyurdu. İki telefon da giriş seviyesi cihazlara göre muhteşem özelliklere sahip.

Neredeyse her yeni günde farklı bir firmanın oldukça şaşalı amiral gemilerinden birini duyurduğunu düşünürsek, piyasanın giriş ve orta seviyesinde, daha karşılanabilir fiyatlarla akıllı telefon deneyimi sunan modellere ihtiyacı var. Samsung da bu boşluğu Samsung Galaxy A6 ve A6+ ile doldurmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy A6

Ekran: 5.6” HD+ (720×1480) Super AMOLED

5.6” HD+ (720×1480) Super AMOLED Arka Kamera: 16MP AF (F1.7)

16MP AF (F1.7) Ön Kamera: 16MP FF (F1.9)

16MP FF (F1.9) Boyut: 149.9 x 70.8 x 7.7 mm

149.9 x 70.8 x 7.7 mm İşlemci: Octa Core 1.6GHz

Octa Core 1.6GHz Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı Batarya: 3.000 mAh

3.000 mAh OS: Android 8.0

Samsung Galaxy A6+

Ekran: 6.0” FHD+ (1080×2220) Super AMOLED

6.0” FHD+ (1080×2220) Super AMOLED Arka Kamera: 116MP AF (F1.7) + 5MP FF (F1.9)

116MP AF (F1.7) + 5MP FF (F1.9) Ön Kamera: 24MP FF (F1.9)

24MP FF (F1.9) Boyut: 160.2 x 75.7 x 7.9 mm

160.2 x 75.7 x 7.9 mm İşlemci: Octa Core 1.8GHz

Octa Core 1.8GHz Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh OS: Android 8.0

İki cihazın da en dikkat çeken noktaları hem Android 8.0 ile geliyor olması ve AMOLED ekran barındırıyor olması. Bildiğiniz gibi akıllı telefon piyasasında, giriş seviyesinde pek de AMOLED ekran göremiyoruz. Bu bağlamda Samsung, kullanıcılarını sevindireceğe benziyor. Bununla birlikte her iki telefon da daha kusursuz selfie çekimleri için LED flash ile geliyor. Ancak Galaxy A6+ hem çift arka kamerası hem de 24MP'lik ön kamerasıyla öne çıkıyor.

Çıkış Tarihi ve Renk Seçenekleri

Samsung henüz iki telefonuyla da ilgili fiyat bilgisi paylaşmış değil. Siyah, altın sarısı, mavi ve lavanta renk seçenekleri ile içinde bulunduğumuz ayın ilk haftalarında pisaya çıkacak olan iki telefon, önce Avrupa, Asya ve Latin Amerika piyasasına, daha sonra da Güney Kore, Afrika ve Çin pazarına çıkışını gerçekleştirecek.

Giriş ve orta segmentte daha fazla kalite ve daha sağlam donanım özellikleri arayan kullanıcılara hitap edecek gibi görünen ikiliyle ilgili fiyat bilgisi ulaşınca sizlerle paylaşacağız.