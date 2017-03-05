'Parayı Veren' Dünyayı Stratosfer'den İzleyebilecek!

World's View isimli şirket eski NASA mühendisleri ve astronotlarını da kadrosuna katarak muazzam bir başarının sınırlarında dolaşıyor. Çok yakın gelecekte insanlar belli ücret karşılığında, gezegenimizi Stratosferin ötesinden canlı canlı görebilecek. Elbette seyahat ücreti "ucuz" değil.

Arizona'nın Tucson kentinde geliştirilen yeni uzay aracı, benzersiz bir görev üzerine odaklanıyor: Yüksek basınçta sorunsuz çalışabilen, ekipmanları ve insanları Stratosferin ötesine taşıyabilen süper modern balonlar.

Konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürüten World View şirketi Yönetim Başkanı ve kurucularından Jane Poynter ve eski NASA astronotu Mark Kelly projeden çok umutlu olduklarını belirttiler. Söz konusu süper modern teknoloji, sadece bilimsel gizemleri aydınlatmak için değil, turistik geziler için de kullanılabilecek. Ne de olsa özel sermayeli bir firmadan söz ediyoruz.

Yakın gelecekte koltuk başına 75.000 dolarlık ücret karşılığında insanlar, stratosferin üst seviyesinde dünyanın eşsiz görüntüsünü fotoğraflayabilecek. Projenin kesin tarihi açıklanma da, sızan dedikodular 2020 yılını işaret ediyor.

Stratosfer, dünya yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre yüksekte. Mor ötesi zararlı ışınlar burada süzülüyor ve Ozon Tabakası'na verdikleri hasar asgari düzeye indiriliyor. Stratosfer tabakasındaki ısı -55 derece ve -3 derece arasında değişiyor. Cebinizde epeyce para varsa ve programa dahil olmak istiyorsanız sıkı giyinmenizi öneririz.