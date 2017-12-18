Süper Bilgisayar, Bayern Münih - Beşiktaş Maçını Tahmin Etti

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Bayern Münih’le karşılaşacak olan Beşiktaş’ın elde edeceği olası skorlar, süper bilgisayar tarafından tahmin edildi.

Bu zamana kadar hiçbir Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi bu kadar haber hazırladığımızı hatırlamıyorum. Belki de bunda, uzun zamandır Beşiktaş’ın elde ettiği başarıları başka bir Türk takımının başaramaması yatıyor olabilir. Neyse, bu başka bir tartışma konusu. :)

Hatırlarsanız Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştıkları ve galip geldikleri Leipzig maçından sonra ‘sıradaki kim?’ mesajıyla bir tweet atmış, buna Bayern Münih kanadından cevap gelmişti. Ki bu tweet’in iki takımın eşleşmesinden önce atıldığını da belirtelim -içlerine doğmuşsa demek-.

Kısacası şu an futbol gündemimizde Beşiktaş var ve bizler de Beşiktaş’la ilgili ilginç haberlere rastlıyoruz. Son olarak bir süper bilgisayar, Beşiktaş’ın Bayern Münih’le yapacağı her iki karşılaşmanın sonucunu önceden tahmin etti.

Süper bilgisayara göre 20 Şubat’ta Bayern Münih’in sahasında oynanacak ilk maç, ev sahibi takımın 3-0’lık galibiyetiyle sonlanacak. Vodafone Park’ta oynanacak 2. maç ise 1-1 berabere bitecek. Yani toplamda Bayern Münih 4-1’lik skor elde ederek çeyrek finale kalacak.

Umarım süper bilgisayar tahmininde yanılır ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki üstün performansını bu maçlarda da devam ettirerek çeyrek finale yükselir.