'Super Bowl 2018' En Çok Hangi TV İle İzlenecek?

Her sene Amerika'da ve dünya çapında 1 milyara yakın insanın TV başında takip ettiği Super Bowl, farklı bir kapışmayı da beraberinde getiyor.

Bu sene 4 Şubat'ta yapılacak olan Super Bowl 52, sizlerin de bildiği gibi 10 saniyelik reklam aralarının bile milyonlarca dolar verilerek satın alındığı inanılmaz bir spor müsabakası. Saha içinde gerçekleşecek mücadelenin yanı sıra, bir de saha dışında gerçekleşecek olan 'En çok televizyonu hangi firma satacak?' şeklinde bir savaş var.

Amerika'da her Super Bowl öncesi teknoloji marketlerde büyük bir satış çılgınlığı yaşanıyor; özellikle de televizyon satışlarında. Nitekim herkes, senede bir kez gerçekleşen bu büyük etkinliği olabilecek en güzel televizyonda ve büyük bir ekranda takip etmek istiyor. Elbette bu tip bir rekabet, firmaların da konuya eğilmelerine sebep oluyor. Bu sene için 'Super Bowl'u En İyi Hangi Televizyonda İzlersiniz?' şeklinde bir liste paylaşıldı ve listede 4 adet LG, 3'er adet de Sony ve Samsung televizyon bulunuyor.

Bu üç firmanın bu rekabette at başı gitmesi beklense de, bu kapışmanın favorisi 65 inç boyutuyla 4K Curved QLED modeli ile Samsung gibi görünüyor. $3.000 gibi herkesin karşılaması kolay olmayan fiyatına rağmen, Super Bowl'un yarattığı çılgınlığın televizyonun satışlarını patlatması bekleniyor. Bakalım bu savaşın galibi kim olacak?