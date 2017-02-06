Guardians of the Galaxy 2 İçin Yeni Fragman Geldi!

Amerika’nın en popüler spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl’da Galaksinin Koruyucuları 2 için yeni fragman gösterimi yapıldı.

Amerikan Futbolu’nun en önemli etkinliği olup gerek reklam gerekse popülarite açısından tepe noktasında bulunan Super Bowl, büyük şovlar ve gösterimler ile ön plana çıkarken bu seneki Super Bowl etkinliğinde Guardians of the Galaxy 2 için bir fragman geldi. Galaksinin Koruyucuları olarak Türkçeye çevrilen filmin bu fragmanında ise bizleri yeni bir karakter karşılıyor.

5 Mayıs 2017’de sinemalarda olacak Galaksinin Koruyucuları 2 ekibinde Nebula adında yeni karakterin eklendiği film, Captain America: Civil War, Doctor Strage, Spider-Man: Homecoming, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man nad the Wasp, Captain Marvel gibi filmlerin bulunduğu Marvel Sinematik Evreninin 3. evresinde geçiyor olacak.

Aşağıdan söz konusu fragmana göz atabilirsiniz;