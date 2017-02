Karayip Korsanları İçin de Yeni Bir Fragman Geldi!

Super Bowl’da ardı ardına gelen fragmanlardan bir yenisi de Karayip Korsanları oldu.

Johnny Depp’in muhteşem performanslı ile milyonlarca kişi tarafından zevkle takip edilen film serisi olan Karayip Korsanları, 2003’teki Siyah İnci’nin Laneti, 2006’daki Ölü Adamın Sandığı, 2007’deki Dünyanın Sonu ve 2011’deki Gizemli Denizlerde dörtlemesinin ardından uzunca bir aradan sonra 2017’de seri devam ediyor.

Orijinal adının Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Türkçe adının ise Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı olacak olan yeni filmde Johhny Depp’in canlandırdığı Jack Sparrow’u arayan ölü korsan ekibi dikkat çekiyor.

26 Mayıs 2017’de vizyona girecek olan filmin ilgili fragmanını ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz;