Süper İnsan Olmamızı Engelleyen 5 Sebep

Başarabileceğimiz bir çok şey varken bunlara engel olan, başlıca 5 neden bulunuyor.

İnsanlar olarak bizler göründüğümüzden çok daha fazlasıyız, başarmak istediklerimize ulaşmak için tek yapmamız gereken ‘’gerçekten istemek’’. Zihninizi ve bedeninizi düzgün bir şekilde odakladıktan sonra başaramayacağımız çok az şey bulunuyor. Belki filmlerdeki süper kahramanlara dönüşemeyiz, ancak 18 Mart Çanakkale efsanesi Seyit Onbaşıyı her türk genci bilir. Çok süslü olmasa da bence dünyanın asıl kahramanları benzer başarıyı gösteren kişilerdir.

Her insanın kendisine ait limitleri bulunuyor, ancak bu limitleri yükseltmek veya kendi limitinize göre imkansız olanı başarmak sizlere kalmış. Listemizdeki 5 engelden uzak durarak kendinizi daha mükemmel bir hale getirebilirsiniz.

Olumsuz Arkadaşlarınızdan kurtulamamak

Yanımızdaki kötü kişiler ne yazık ki bizleri de olumsuz etkiliyor. Hepimiz bu tip insanlardan uzak durmamız gerektiğini bilsek de genellikle yalnız kalma korkusundan dolayı bu insanlardan uzak duramıyoruz. Ancak bu tarz insanlar her zaman bizlerin hevesini kırdığı için uzak durmakta fayda var.

Stres

Günümüzde birçok insanın en büyük sıkıntısı stres. Bu durum bizleri genel olarak her anlamda geri çekmektedir. Mümkünse esnek çalışma saatleri bularak kendinizi bu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışın. Unutmayın

Doğada Zaman Harcamamak

Betonarme şehirlerden ve televizyonlarınızın karşısındaki sıcak koltuklardan uzaklaşmak benliğinizi ve limitlerinizi keşfetme konusunda büyük bir katkı sağlayacaktır. Sonunda süper insan olmasakta stresten kurtulacağımız kesin.

Sağlığınızı Koruyun

Zihinsel anlamda kendinizi üst noktaya çekseniz dahi bunu bedensel anlamda da başarmalısınız ki birbirlerini tamamlasınlar. Unutmayın ruh haliniz bedeninize ve bedeniniz ise ruh halinize yansır.

Topraklanmış Kalın

Yer çekimini hissedin ve Dünya ile yakından bağ kurun. Doğada çıplak ayakla yürümek ve çevrenizdeki yeşili hissetmek sizlere çok daha iyi hissettirecek.