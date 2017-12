Stanford Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmayla birlikte Batman, Iron Man (Demir Adam) ve Örümcek Adam gibi 9 süper kahramanın karbon ayak izleri çıkarıldı. Süper kahramanların aşırı enerji tüketip çevreye devasa boyutlarda zarar verebilecekleri ortaya çıkarıldı.

Televizyonda ya da sinema salonlarında izlediğimiz süper kahramanlara her dünyayı kurtardığı bir olayın sonrasında daha da sempati besliyoruz. Son olarak vizyona giren Justice League: Adalet Birliği filminde aralarında Wonder Woman da süper kahramanlar, yine hepimizi ihya ettiler. Peki insanları kötülüklerden, dünyayı yok olmaktan kurtaran süper kahramanlar gerçekten var olsalardı, her şey toz pembe mi olacaktı?

Stanford Üniversitesi'nden jeolog Miles Traer ve iki meslektaşı, 9 süper kahramanın ayak izlerini çıkardı ve sonuç olarak çevreye çok zarar verecekleri kanaatine vardı.

DC'den Barbara Gordon/Oracle, Batman, Süpermen, The Flash, Bataklık Canavarı (Swamp Thing) ile Marvel'dan Jessica Jones, Firebird, Demir Adam ve Örümcek Adam’ın dahil edildiği araştırmada çevreye en çok zarar veren süper kahramanın Barbara Gordon/Oracle olduğu ortaya çıktı. Bilgisayar sihirbazı olan Oracle temiz enerji kaynaklarını kullansa dahi yılda 650 milyon kilo karbondioksit salınımına neden olacak. Bu, bir insanın ortalama karbon salınımının onlarca katı olduğu anlamına geliyor.

Peki teknolojiye ihtiyaç duymayan süper kahramanlar? Örneğin Flash’ın da çevreye ciddi boyutta zarar verebilecek potansiyelinin olduğu ortaya çıkarıldı. Yıldırım hızıyla koşmak için gerekli olan enerjiyi elde etmesi için haftada 3.6 metre yüksekliğinde hamburger yemesi gereken Flash, yılda 45 milyon kilo karbondioksit üretecekti.

Batman’in de Batmobil’le birlikte çevreye korkunç zararlar vereceğini belirten Traer, süper kahramanların çevreye verebilecekleri tüm zararı 'Bilim ile Bilimkurgu: Kurmaca Dünyaları Araştırmak İçin Gerçek Bilimi Kullanmak' isimli panelde paylaştı.

Tüm süper kahramanlar arasındaki tek istisna ise Süpermen. Güneşten aldığı enerjiyle çevreye en az zararı Süpermen’in vereceği belirtildi.