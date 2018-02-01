Süper Kanlı Mavi Ay Tutulmasının Kadınlara Olan Etkisi

31 Ocak’ta gerçekleşen Ay tutulması insanların daha rahat uykuya dalmasını sağlamış olsa da, hormonları bozarak mutsuz bir şekilde uyanmalarına neden oldu.

Süper Kanlı Mavi Ay tutulması, üç farklı tutulmanın aynı anda gözlemlenmesinden dolayı oldukça nadir rastlanıyor. En son 152 yıl önce gerçekleşen göz kamaştırıcı olay, dün gece, yani 31 Ocak 2018 tarihinde tekrar gerçekleşti. Tüm dünya genelindeki gök bilimciler ve astronomi meraklıları, ender tutulmayı gözlemlemek için sıraya girdiler.

Bilimsel araştırmalara göre dolunay, beraberinde uyku problemlerini de getiriyor. 2013’te İsviçre’de yapılan bir araştırma, Dolunay varken insanların uykuya dalmak için %30 daha çok zaman harcadıklarını ve uyku sırasında dinlendirici hormonların daha az salgılandığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Süper Kanlı Mavi Ay tutulması, beraberinde çok daha büyük bir etkiyi getirdi.

Süper Kanlı Mavi Ay tutulması kadınlarda, bizlerde olduğundan çok daha fazla hormonel değişime yol açtı. Bu nedenle karşımızdaki kadınlardan özellikle uzak durmak veya tartışmalarda alttan almak biraz işimize yarayabilir.

Ay tutulması beraberinde uyku problemi ve kadınların sinirli olmasını getirmiş olsa da, hiçbir bir bilimsel kanıt bulunmadığı halde kadınlarda cinsel dürtüleri arttırdığı da söyleniyor. Ancak yaşanan bu tarz durumlar, Çin’de yapılan araştırmalara göre çocuk doğumlarında önemli bir artışa neden oluyor. Bu nedenle gerekli önlemleri almak ve dikkatli olmakta fayda var.