İklim değişiklikleri nedeni ile yağışların azaldığı Venedik'te Süper Kanlı Mavi Ay'ın da etkisi ile yaşanan gelgitler, su kanallarının neredeyse tamamen kurumasına yol açtı.

Venedik dendiği zaman kalınıza ne geliyor? Güzel mimarisi olan evler ve oteller, suyla kaplı sokaklar (kanallar) ve sakin sakin ilerleyen gondollar… Fakat Venedik’te hayat, turizmin artış göstermesine rağmen eskisi kadar iyi durumda değil.

Soğuk kış koşulları ve azalan yağış oranlarına bir de Süper Kanlı Mavi Ay’ın neden olduğu gelgitlerin de eklenmesi ile Venedik’teki pek çok su kanalında su seviyesi ya çok düştü ya da sular tamamen çekildi.

Fakat bu durum yeni değil; son üç yıldır iklim değişikliklerinden etkilenen Venedik’te su seviyelerinde düşüş yaşanıyor. İlk olarak günümüzden iki yıl önce su seviyelerinde 70 santimetreyi bulan düşüş yaşanmış ve gondol ulaşımında aksamalara neden olmuştu.

Venedik’te turizm her geçen gün artsa da nüfus günden güne azalıyor. Turizm nedeni ile artan fiyatlar, yine turizmin şehiriçi ulaşımı zorlaştırması, azalan su seviyelerinin erozyona neden olması gibi sebeplerle şehir sakinleri Venedik’i terk ediyor.

1951 yılında 175 bin olan Venedik nüfusu, günümüzde 55 bine kadar düşmüş durumda. Bu da son 67 yılda Venedik'teki her üç kişiden ikisinin şehri terk ettiğini gösteriyor. Aşağıdaki fotoğraflar Venedik'teki son durumu gösteriyor.