Super Mario'da Yeniden Bir Dünya Hız Rekoru Kırıldı!

Küçüklüğümüzün en popüler oyunu olan Super Mario Bros, son zamanlarda hız rekoru denemeleriyle yeniden gündemde.

Hepimizin en az bir kez oynadığı ve çok sevdiği Mario oyunu, hâlâ güncelliğini kaybetmiş değil. Oyunu en kısa sürede bitirmek için yarışan insanlar, sürekli yeni bir dünya rekoru kırıyordu. Kırılan son rekor için "bu bir insan için en alt limittir, daha kısa sürede bitirmek imkânsıza yakın" deniyordu.

Fakat öyle olmadı, bir oyuncu yeni rekora imzasını attı. Twitch yayını sonrasında "2013'ten beri hep dünya rekorlarının yakınlarında skorlar elde ediyordum. Bu sefer başaracağımdan haberim yoktu, denedim ve oldu. Şaşkınım" ifadelerini kullandı. İşte o rekora imza atılan anlar:

Mario'yu hızlı bitirmek için birçok oyun için püf noktaları bulan oyuncular, bunları kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Artık bu farklar milisaniyeyle ifade edilse bile, rekor olarak yazılıyor. Yeni dünya rekortmeni rekoru kırdıktan sonra "Bu rekorun sürekli benim elimde olacağını iddia edemem, çünkü yeniden rekor kırılacak ve benim geçtiğim sürenin altında geçenler olacaktır. Tek temennim bunun hemen olmaması." diyerek rekabetin devam edeceğinin altını çizdi.

Bizim zamanında günlerimizi hatta haftalarımızı ayırarak geçmeye çalıştığımız oyun, rekortmenler tarafından 5 dakikada bitiriliyor. Ne düşünüyorsunuz?