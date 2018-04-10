Super Mario’nun 33 Dakikalık Rekor Kaydını İzlemelisiniz

Şimdi gelişmiş konsolların yerini geçmişte 'atariler' alıyordu ve hepimizin en büyük eğlencesi şüphesiz ki Super Mario’ydu. Ancak popülerliğini kaybetmeyen oyun hala oynanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir kullanıcının kaydını aldığı Super Mario Odyssey, hızlandırılmış rekor hali ile 33 dakika sürdü.

Geçmişte ölmeden seviyelerini atlamak için saatlerimizi hatta günlerimizi harcadığımız Mario oyunları, şimdi usta oyuncular tarafından kısa süreler içerisinde bitirilebiliyor. Hatta bir fenomen haline gelen Mario oyun bitirme süreleri, hepimizi heyecanlandırıyor. Şimdi ise içeriğimizde, Super Mario Odyssey’i 33 dakikalık hızlandırılmış oyun süresiyle bitiren Gabriel3374 kullanıcı adlı oyuncu var.

Oyun aslına bakarsanız 1 saat, 3 dakika ve 19 saniye sürüyor ancak Gabrial3374 isimli kullanıcı, tüm sıkıcı bölümleri keserek ve izleme süresini 33 dakika 33 saniyeye indirerek, videoyu kesinlikle daha lezzetli bir hale getiriyor.

Oyundan attığı isabetsiz atışları, sahne atlamaları ve müzedeki adamla konuşma süreleri gibi hayati olmayan bölümleri kesen Gabriel3374, bizlere izlememiz için oyunun en saf halini bırakıyor. Peki siz Mario oyunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Mario’nun emekliye ayrılma zamanı geldi mi?