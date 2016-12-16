Super Mario'nun Son 20 Yıl İçinde Nasıl Değiştiğini Gösteren Video

YouTube'da yayınlanan bir video, Super Mario'nun yıllar içinde nasıl değişikliklere uğradığını gösteriyor.

Dün akşam iOS için yayınlanan Super Mario Run, muhtemelen önümüzdeki birkaç ay boyunca bu yaz başında fenomen olan Pokemon GO'nun tahtına oturacak ve herkes bu oyundan bahsedecek. Gerçi oyunla ilgili bazı şikayetler şimdiden gelmeye başladı fakat bunlar, oyunun popülaritesini pek etkileyecek gibi durmuyor. Nintendo Mobile, iOS için yayınlanan oyununda sonra karşımıza sıklıkla çıkacak olan Super Mario ile ilgili nostalji tadında bir video paylaşımı yaptı.

Çıktığı ilk andan bu yana konsollar için geliştirilen farklı tasarımlarıyla Super Mario'nun değişim sürecini gözler önüne seren YouTube kanalı, son olarak iOS için yayınlanan Super Mario Run oyunundan bir kesit sunuyor. Bakalım efsane kahramanımız, yıllar içerisinde hangi değişikliklere maruz kalmış.