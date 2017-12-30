Super Mario'nun Yaratıcısı Oyuncuları İşe Almadığını Söyled

Büyük beyinlerin ve özellikle oyunlarla ilgili iş yapan yapımcıların çok enteresan çalışma modelleri olabiliyor. Bu isimlerden birinin de Nintendo'dan Shigeru Miyamoto olduğu ortaya çıktı.

Shigeru Miyamoto oyun aleminin en efsane yapımcılarından biridir. Kendisi Super Mario, Donkey Kong ve The Legend of Zelda gibi, dünya çapında yüz milyonlarca satış yakalayan ve halen harika oyunlarla markayı ayakta tutan efsanelerin yaratıcısı. Ve kendisinin yaptığı açıklamaya göre, firmaya yaptığı iş alımlarında oyuncuları tercih etmiyor.

Miyamoto'nun işe alım kriteri yeni jenerasyonlarda şirketin liderliğini götürebilecek adaylar olmalarıymış. Bu adayların oyunculardan çıkamayacağını düşünen Miyamoto'ya göre, başka alanlara ilgisi ve yeteneği olan isimler daha uygun görünüyor.

Miyamoto durumu şöyle açıklıyor: "Oyuncular zaten var olanı mükemmelleştirmeye çalışıyor. Nintendo olarak bizim olayımız, yeni deneyimler ve insanları eğlendirecek yeni yollar bulmak. Bu yüzden her zaman için oyunlara çılgınca tutkulu olmayan tasarımcılar arıyorum. İlla ki oyuncu olmasınlar demiyorum tabi ama kesinlikle farklı alanlara da ilgili ve yetenek skalası geniş olmalı."

Miyamoto'nun fikirleri oldukça ilginç ama iş modeli olarak da oldukça da başarılı görünüyor. Özellikle Zelda ve Mario'nun on yıllar geçmesine rağmen neredeyse başarısız hiçbir oyun dahi sunmadan bu günlere gelebilmesi haklılığını ispatlar nitelikte.