Super Mario Odyssey, Yalnızca Üç Günde 2 Milyon Kopya Sattı!

Nintendo Switch'e çıkan Super Mario Odyssey, satış rakamlarında Nintendo'nun beklentilerinden çok daha yüksek bir başarı elde ediyor. Oyun yalnızca 3 gün içerisinde 2 milyon kopya satmayı başardı.

Nintendo Switch ülkemizde satışa sunulmamış olsa da yurt dışında çılgınlar gibi satmaya devam ediyor. Son günlerde 7 milyon satış rakamına ulaşmayı başaran Nintendo Switch, konsol satışı dışında oyunlarla da sağlam paralar kazanıyor. Dünyanın en ünlü oyun karakterleri arasında yer alan Super Mario’nun yeni oyunu Super Mario Odyssey, yalnızca üç gün içerisinde 2 milyon kopya satmayı başararak Nintendo’nun bu konuda ne kadar iddialı olduğunu herkese gösterdi.

Super Mario Odyssey’nin bu başarısı Nintendo’nun bir diğer başarılı oyunu The Legend of Zelda’yı bile geride bıraktı. Mario dünyasını başarılı bir şekilde 3D dünyasına taşıyan Super Mario Odyssey bu başarısıyla Nintendo’yu mutlu etmeye devam ediyor. Yalnızca üç gün içerisinde konsol sahiplerinin yaklaşık 3’te birinin satın aldığı oyunun, ilerleyen günlerde neredeyse tüm Nintendo Swtich oyuncuları tarafından satın alınması bekleniyor.

Super Mario Odyssey’i merak ediyorsanız Eurogamer YouTube kanalının hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.