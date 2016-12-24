Super Mario Run, 50 Milyon İndirilmeyi Gördü!

Nintendo'nun merakla beklenen mobil oyunu Super Mario Run, kısa sürede ciddi bir indirilme sayısını geride bıraktı.

Pokemon Go'nun ardından Nintendo'nun bu yıl içindeki ikinci büyük mobil oyunu olan Super Mario Run, duyurulmasından bu yana geçen kısa sürede çoktan 50 milyon indirilme sayısına ulaşmış durumda.

Resmi Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Nintendo, 50 milyon indirilmenin şerefine oyunu indirmiş olan herkese '10 Ralli biletini' ücretsiz şekilde verecek.

Fakat bu rakamlar sizde ''Nintendo için işler tıkırında'' algısı yaratmasın. Bildiğiniz üzere Super Mario Run ücretsiz şekilde sunulmuş durumda fakat oyundaki tüm seviyeleri oynayabilmeniz için 9.99 dolarlık ücreti ödemeniz gerekiyor.

Mobil veri analiz şirketi App Annie, oyunun 3 günde 37 milyon kez indirilmesine rağmen şirkete yalnızca 14 milyon dolar kazanç sağladığını belirtiyor. Bu istatistik, oyunu indiren her 100 kişiden yalnızca 4’ünün oyuna para ödemeyi seçtiğini göstermekte. Oyunun piyasaya çıkmasından bu yana Nintendo'nun da hisselerinde %14 oranında bir değer kaybı yaşanmış.

15 Aralık tarihinde indirilmeye sunulan Super Mario Run, 4 gün içerisinde 40 milyon indirilme sayısına ulaşmıştı. Dokuzuncu günde ise bu rakam 50 milyon olmuş durumda. Şu an için Nintendo açısından işler çok da yolunda gitmese de zaman geçtikçe zarar, kâra dönüşebilir.