Super Mario Run Android’e Gelecek mi?

Super Mario Run’un iOS’e çıkışı ardından Android’e gelip gelmeyeceği noktasında kafalarda soru işareti eksilmiyor.

Dün akşam saatlerinde iOS için yayınlanan Super Mario Run, sonsuz koşu oyunu tarzını ve klasik olarak bildiğimiz Super Mario Bros.’u birleştiren bir yapıyla karşımıza çıktı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sürekli aktif bir internet bağlantısı isteyen, 3 bölümden sonra 10 Dolar da ücret talep eden Super Mario Run, hatırlayacağınız üzere iPhone 7 lansmanında duyurulmuştu.

Peki, iOS platformunda resmen oynanabilir olan Super Mario Run, Android ve Windows Phone platformlarına gelecek mi? İşte bu nokta şu anda bir muamma olsa da cevabı belli gibi. Apple ile ortak bir anlaşma gereği sadece iOS’e sürülen Super Mario Run, görünüşe göre sadece bu platformda olacak ve Android ile Windows Phone’a gelmeyecek. Şu anda ne Nintendo’dan ne de Super Mario Run’ın SSS bölümünde diğer platformlar hakkında bilgi vermeyen Nintendo, eğer bu oyunu Android’e getirecekse bile uzunca bir süre bekletecek gibi duruyor.

Şu anda birçok klon oyununun ve rehberlerinin yayınlandığı Android tarafında resmen gelme ihtimalinin de oldukça düşük olduğunu tekrar etmiş olalım.

Hangi Cihazlar Super Mario Run’ı Destekliyor?

iOS 8 ve üzeri işletim sistemine sahip olan iPad Pro, iPad Air, iPad 4, iPad mini 2, iPod Touch 6, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus tarafından desteklenmekte.