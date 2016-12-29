Super Mario Run, Android İçin Ön Kayıda Açıldı!

Super Mario Run’ın Android versiyonu için ön kaydın açıldığı duyuruldu. Ön kayıt yaptıranlar, oyun indirmeye açıldığında bir bildirim alacaklar.

Mobil platformlara gelen ilk Mario oyunu olan Super Mario Run, 15 Aralık’ta iOS platformu için çıkış yapmıştı ve oyun çıktığı ilk haftada App Store’da 50 milyondan fazla indirilmişti. Oyunun ilerleyen günlerde Android platformuna da geleceği söyleniyordu. Nintendo ise Super Mario Run’ın Android sürümüyle ilgili ilk duyuruyu çok geçmeden yaptı.

Attn @Android users: Pre-Register now to be notified when the official #SuperMarioRun is available on @GooglePlay https://t.co/rYJAIDUdO5 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 29 Aralık 2016

Nintendo Amerika’nın Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Super Mario Run’ın Android versiyonu için bir ön kayıt açıldı. Android kullanıcıları, Super Mario Run’ın Google Play sayfası üzerinden oyuna ön kayıt yaptırabiliyorlar. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, oyun indirmeye açılır açılmaz bir bildirim alacaklar ve böylece oyunun çıkışından haberdar olacaklar.

Oyunun Google Play sayfasından anlaşıldığı kadarıyla, aynı iOS versiyonunda olduğu gibi Android versiyonunda da oyunun sadece ilk birkaç seviyesi ücretsiz olarak oynanabilecek. Ayrıca oyunu oynamak için internet bağlantısı gerekecek.