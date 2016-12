Super Mario Run, Android İçin Ön Kayıda Açıldı!

Mobil platformlara gelen ilk Mario oyunu olan Super Mario Run, 15 Aralık’ta iOS platformu için çıkış yapmıştı ve oyun çıktığı ilk haftada App Store’da 50 milyondan fazla indirilmişti. Oyunun ilerleyen günlerde Android platformuna da geleceği söyleniyordu. Nintendo ise Super Mario Run’ın Android sürümüyle ilgili ilk duyuruyu çok geçmeden yaptı.

Attn @Android users: Pre-Register now to be notified when the official #SuperMarioRun is available on @GooglePlay https://t.co/rYJAIDUdO5