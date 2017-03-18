Super Mario Run'ın Android İçin Resmi Çıkış Tarihi

Android kullanıcılarının merakla beklediği oyunlardan biri olan Super Mario Run'ın çıkış tarihi açıklandı.

İlk olarak Apple'ın iPhone 7 lansmanında Nintendo ile yaptığı ortaklık sonucu, Nintendo tarafından resmi olarak duyurulan ve Aralık ayında iOS platformuna sunulan efsane Mario'nun mobil oyunu Super Mario Run, kısa sürede ciddi indirilme sayılarına ulaşarak Nintendo'nun yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

O dönemlerde Japon devi firma, oyunun iOS'a olduğu gibi Android işletim sistemli telefonlara da sunulacağını açıklasa da Android için herhangi bir tarih verilmemiş, daha sonrasında ise bu tarih '2017'nin Mart ayı' olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Super Mario Run'ın Android platformu için çıkacağı kesin tarihi biliyoruz.

Şu an için hali hazırda Android kullanıcılarının Google Play üzerinden ön kayıt yapabildiği Super Mario Run, 23 Mart'ta resmi olarak Android pazarına da girmiş olacak. Ücretsiz olarak indirilebilen oyunda buna karşın sadece belli haritalar ya da görevler oynanabilmekte.