Super Mario Run'ın Android Platformuna Geleceği Tarih Kesinleşti

Nintendo’nun mobil Mario oyunu Super Mario Run’ın Android platformuna geleceği tarih açıklandı.

Nintendo’nun mobil platformlara çıkardığı ilk Mario oyunu olan Super Mario Run, 15 Aralık’ta iOS için çıkışını gerçekleştirmişti. Oyunun, Android platformuna da geleceği açıklanmıştı, ancak herhangi bir çıkış tarihi verilmemişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Nintendo Amerika’nın yaptığı açıklamaya göre, Super Mario Run, mart ayında Android platformu için çıkış yapacak. Oyunun iOS versiyonunda olduğu gibi, Android versiyonunda da yine ilk birkaç bölümün ücretsiz olarak sunulup oyunun geri kalanı için ücret talep edilmesi bekleniliyor.

Ayrıca Super Mario Run’ın Google Play sayfasına buradan erişerek oyun için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, oyun çıkar çıkmaz haberdar edilecekler.