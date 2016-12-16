Super Mario Run, Pokemon Go'nun Rekorunu Kırarak İlk Günde 2.85 Milyon İndirildi

Nintendo'nun ilk mobil oyunu Super Mario Run, iOS için yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından yoğun ilgi gördü ve oyun Pokemon Go'nun ilk gün rekorunu kırdı.

Nintendo'nun ilk mobil oyunu Super Mario Run henüz bir gün önce AppStore üzerinden yayınlandı ve oyun şimdiden milyonlarca kişiye ulaştı. Son rakamlara göre Super Mario Run, Pokemon Go'nun ilk gün başarı rekorunu kırarak 24 saat içinde en çok indirilen oyun olma unvanını eline aldı.

Super Mario Run sadece iOS platformunda yayınlanmasına rağmen bir gün içinde 2.85 milyon indirme aldı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi için 2 milyona yakın kişi ön kayıt oluşturmuştu.

Beklenen oldu: Nintendo köşeyi döndü

Birçok kişi Pokemon Go'nun Nintendo'ya ait bir oyun olduğunu düşünse de aslında Nintendo sadece Pokemon'un haklarını Niantic şirketine kullanması için sunmuştu, yani oyunun pastasındaki büyük pay Nintendo'ya kalmıyordu. Ancak Super Mario Run oyununun çıkışı ve hızlı bir şekilde yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla Nintendo, ilk güne göre Pokemon Go'dan çok daha etkili bir çıkış gerçekleştirdi.